Военного комиссара, пойманного на взятке, освободили из-под стражи

По информации относительно задержания военного комиссара Кадамжайского р-на м-ра З.М, Государственный комитет по делам обороны КР поясняет следующее:

5 сентября 2019 года м-р М.З. был задержан по подозрению в мошенничестве сотрудниками Военной прокуратуры и финансовой полиции Баткенской области при возврате остатка долга гражданину Э.О.

- Фигурирующие на видео денежные средства (175 000 сомов), по заявлению З.М., являются личными средствами, полученными за продажу несколькими днями ранее личного автомобиля, что было изложено им в объяснительной, - отмечает пресс-служба ГКДО.

В настоящее время Военной прокуратурой КР принято решение до окончания разбирательства освободить м-ра З.М. из-под стражи и направить к месту службы.