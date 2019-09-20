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Жаксылык Сабитов: Сарт-калмаки в Кыргызстане не являются потомками калмыков

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- Бакыт Стамов
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Историк, доктор философских наук, научный руководитель проекта ДНК-санжыра Жаксылык Сабитов развеял миф, что сарт-калмаки в Кыргызстане являются потомками калмыков. Об этом он рассказал в интервью изданию АКИpress.

По его словам, сами же калмыки исследовали кыргызстанских сарт-калмаков и убедились в этом.

"В Кыргызстане существует группа сарт-калмак, которых весь 20 век дискриминировали, они даже скрывали свое происхождение. Калмаки - это враги Манаса, соответственно они враги кыргызов.

Сначала их исследовали калмыки, они приехали и думали, что они потомки калмыков, которые стали кыргызами. Когда они исследовали, выяснилось, что это не так. Совпадений оказалось очень мало, на уровне погрешности. Я приехал, начал общаться с сарт-калмаками, читать литературу. Оказалось, что среди сарт-калмаков очень много кыргызских племен. Есть кыпчаки, жетиген. Почему к ним добавилось слово сарт? Потому что к ним добавились потомки двух купцов-сартов, которые были вместе с кыргызами. Если брать историю, то получается так - группа кыргызов с двумя купцами сартами попали в Джунгарию, где жила определенное время, подверглась очень сильной культурной ассимиляции. Потом они вернулись в Кыргызстан, некоторые даже вспомнили свое племя. Сейчас мы их тестируем и они не отличаются от кыргызов. Ни с какими джунгарами они не совпадают. Есть люди, которые совпадают с ичкиликами, есть люди, которые совпадают с кыпчаками. Очень удивительно, сарт-калмаки оказались обычными кыргызами. Это пока главный миф, который был рассеян", - сказал ученый.

Отметим, согласно Википедии, сарт-калмыки являются малочисленным народ Кыргызстана, ойратского происхождения. Проживают в основном на востоке Иссык-Кульской области.

Считается, что после уйгуро-дунганского восстания в Китае в 1881 году несколько десятков калмыцких семей переехали на территорию Российской империи, на земли нынешних Казахстана и Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381701
Теги:
наука, Кыргызстан
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