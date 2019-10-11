В КР инспекторы начнут штрафовать за непристегнутых детей

Отныне блюстители порядка на дорогах займутся тщательной проверкой детских автокресел. Их наличие, если водитель везет ребенка, обязательно по правилам. Об этом заявил замначальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев, сообщает издание smi.kg.

По его словам, в новом Кодексе о нарушениях за перевозку детей в автомобиле без спецсредств предусмотрен штраф 3000 сомов. Запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на переднем сиденье легкового авто при отсутствии специального детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу ребенка.

"Причем установка автокресел, а также размещение в них детей должны строго соответствовать руководству по эксплуатации ТС и удерживающих устройств. Эта норма обезопасит ребенка в случае аварии. С начала года в авариях в стране погибли 68 детей, пострадали - 1 тысяча 464", - добавил Сатыбалдиев.