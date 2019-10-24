В следующем году государство начнет массово "отбирать" у горожан жильё?

Оценка недвижимости, изымаемой мэрией Бишкека для общественных нужд у горожан, сегодня проводится неадекватно. Об этом сегодня, 24 октября, на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат от СДПК Марат Аманкулов.

По его словам, сегодня муниципалитет при выкупе жилья у горожан нанимает независимого оценщика. Если собственники не согласны с установленной ценой, то вопрос передачи имущества в пользу государства решается через суд.

- Оценка проводится согласно рыночным ценам, но она изначально неадекватная, так как никто не берет во внимание, что владельца вынуждают покидать свой дом. Не учитываются расходы на поиск нового жилья, на ремонт, переезд, устройство детей в другие школы и детские сады. Бывает, что человек соглашается с суммой, но потом с большим трудом получает свои деньги, - пояснил депутат.

Государство создает неудобства своим гражданам, судится с ними, хотя должно защищать их права, данные Конституцией, отметил он.

- В следующем году начнется третья стадия проекта по строительству и реабилитации дорог, будут строиться эстакадные мосты и прочее. То есть граждане массово столкнутся с этими проблемами. Нужно заранее подготовить решение, - сказал Аманкулов.

В связи с чем он попросил правительство прописать детально процедуру оценки недвижимого имущества горожан, изымаемой на общественные нужды, с простым механизмом исполнения. Если потребуется, подчеркнул депутат, он готов внести соответствующий проект закона.