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ГСБЭП задержала в Таласе грузовик с тремя тоннами ГСМ

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- Оксана Гут
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ГСБЭП при ПКР задержана очередная грузовая автомашина с ГСМ без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Кара-Буринскому и Манасскому районам Таласской области во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, в ходе проведения рейдовых мероприятий совместно с ОБДД по Манасскому району 28 октября вблизи водохранилища "Кировское" задержана грузовая автомашина марки "Мерседес-Бенц".

В ходе осмотра указанного авто было установлено, что в грузовом отсеке имеются пластиковые емкости наполненные ГСМ (бензин - АИ92) общей массой более 3 тонн (3 тонны 200 литров) без соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/382868
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таласская область, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан
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