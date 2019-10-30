ГСБЭП задержала в Таласе грузовик с тремя тоннами ГСМ

ГСБЭП при ПКР задержана очередная грузовая автомашина с ГСМ без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Кара-Буринскому и Манасскому районам Таласской области во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введения временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, в ходе проведения рейдовых мероприятий совместно с ОБДД по Манасскому району 28 октября вблизи водохранилища "Кировское" задержана грузовая автомашина марки "Мерседес-Бенц".

В ходе осмотра указанного авто было установлено, что в грузовом отсеке имеются пластиковые емкости наполненные ГСМ (бензин - АИ92) общей массой более 3 тонн (3 тонны 200 литров) без соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызской Республики.