Сумма финансовых нарушений при проведении III ВИК составила 1,3 млн сомов

При аудите расходов III Всемирных игр кочевников в 2018 году выявлено финансовых нарушений на сумму 1,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-секретарь Счетной палаты КР Гульмира Туголбаева.

Советом Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрен отчет об аудите расходов на подготовку и проведение III Всемирных игр кочевников за 2018 год.

Аудитом установлено финансовых нарушений на общую сумму 1 млн. 349,5 тыс сомов, в частности:

- Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма КР при приобретении товаров и услуг допущено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 348,8 тыс сомов (данная сумма восстановлена).

- Приказом Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 23 ноября 2018 года №551 необоснованно списаны товарно-материальные ценности, как утерянные, в ходе проведения III Всемирных игр кочевников на сумму 1 млн сомов, среди них театрализованные костюмы, театральные реквизиты и костюмы для рабочей группы (восстановлено 614,6 тыс сомов).

Кроме того, были выявлены нарушения при приведении государственных закупок.

Без проведения конкурса Дирекцией по национальным видам спорта Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при ПКР закуплены гостиничные услуги в гостевых домах с улучшенными условиями для VIP гостей в количестве 37 человек на сумму 500 тыс сомов.

Также Отделом закупок Министерства культуры, информации и туризма КР не был проведен мониторинг при государственной закупке транспортных услуг, ивент-услуг и услуг режиссерско-постановочной группы по организации проведения открытия и закрытия III ВИК.

Министерством культуры и информации КР при закупке услуг по разработке и пошиву театрализованных и сценических костюмов осуществлена государственная закупка методом прямого заключения. В итоге конкурсная комиссия выбрала победителя, предложившего цену на 212,5 тыс сомов больше, чем другая компания.

При закупке гостиничных услуг по лотам №1 и №3 конкурсная комиссия Департамента информации и массовых коммуникаций в нарушение ч.8 ст.29 Закона КР "О государственных закупках" определившая, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена, не запросила в письменной форме у поставщика ОсОО "Алтын Жай" детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика исполнить договор. В конкурсной заявке указанного поставщика было ниже по первому лоту на 1 млн 400 тыс сомов, по третьему лоту на 1 млн 815 тыс сомов.

Из выявленной суммы финансовых нарушений подлежат восстановлению 1 млн 349,5 тыс сомов, в ходе аудита восстановлено 963,4 тыс сомов.

По итогам аудита Счетной палатой даны предписания и рекомендации по восстановлению и устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в соответствующие органы.