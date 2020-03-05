В Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка к 8 Марта

В Мемориальном Доме-музее Семена Чуйкова открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства, посвященная Международному женскому дню 8 Марта.

Для Дома-музея Чуйкова стало хорошей традицией в первых числах марта радовать горожан весенней экспозицией. Здесь уже сбились со счета, сколько было таких выставок. Но и, приходя сюда каждый год, в следующий раз вы непременно увидите что-то необычное, откроете новые имена.

"Нынешнюю экспозицию мы начали готовить около двух месяцев назад. Разговаривали с людьми, которые участвовали в предыдущих, интересовались, смогут ли они присоединиться уже с другими работами. И, конечно, искали новые лица. Меня лично покорили картины, вышитые крестом. Когда смотришь на такое произведение, кажется, что оно написано маслом. Понимаешь, какой это кропотливый труд. Одну такую работу мастер может вышивать девять месяцев, применить до 60 оттенков ниток. А еще меня просто потрясли кукольные миниатюры – румбоксы. Взгляните на работу под названием "Кухня СССР"! Видно, что человек знает нюансы: какими в ту эпоху были холодильники, табуретки, кухонные плиты. И все это крошечного размера из бумаги", - рассказала заведующая Домом-музеем Семена Чуйкова Марина Закревская.

Всего в этой весенней выставке приняло участие 15 мастеров. Есть среди них и профессионалы, и те, для кого вышивка, бисероплетение, вязание, роспись бутылок и прочее стало милым, приносящим радость хобби. Как, например, для Анастасии Фотиной, создающей ростовые цветы из изолона. Ее работы уже можно было увидеть в экспозиции, работавшей в Доме-музее в прошлом году. На этот раз мастерица радует посетителей новыми оригинальными светильниками. Или другой мастер – Галина Пряникова. Преподаватель английского языка в свободное от работы время занимается шерстяной акварелью.

А вот известного в республике художника Юрия Кочубея звали на прошлую выставку, но мастер, сославшись на отсутствие времени, отказался. В этот же раз он стал единственным среди участников представителем сильного пола.

"Раньше я довольно часто выставлялся. Принимал участие в традиционных весенних и осенних выставках, проходящих в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств. А теперь нам, увы, приходится выживать: делать что-то на продажу, выполнять конкретные заказы. Я еще преподаю в Центре детского творчества "Шайыр балалык", занимаюсь с малышами холодным батиком. Сюда принес лишь одну работу, сделал в свободное время", - пояснил Юрий Кочубей.

Текстильная аппликация, мокрое валяние, декупаж, бисероплетение, алмазная мозаика, папье-маше, будуарные куклы, изделия из фетра – чего только нет на этой выставке. Не только увидеть их, но и познакомиться с авторами, создававшими прекрасные произведения, можно было на открытии экспозиции. Многие из них в первый раз показывают собственные творения столь обширному числу зрителей.

"Свою первую картину я вышила лет восемь назад. Гостила у сестры в Томске, и увидела маленькую вышивку племянницы. Она произвела на меня такое впечатление! Я подумала: "Я же тоже так могу, ведь когда-то давно пробовала крестиком вышивать". Мы пошли в магазин, я выбрала один из наборов для вышивания. Это были "Орхидеи". С тех пор не могу остановиться. Везде ищу новые схемы: в Интернете, у подруг. Вообще-то я технарь, закончила в свое время Томский электромеханический техникум. Моя специфика - электро-техническое производство. Вышивка же – это для души. А тут вдруг на выставку пригласили. Думаю: Почему нет?!", - объяснила Тамара Семенова.

Знакомиться с творениями наших талантливых мастеров, выставленных в залах Мемориального Дома-музея Семена Чуйкова бишкекчане смогут в течение месяца.