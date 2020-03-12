Со взяткой в $2 тысячи задержана судья Первомайского райсуда Бишкека

Финансовая полиция КР задержала судью Первомайского районного суда города Бишкек с поличным при получении взятки. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

Сегодня, 12 марта 2020 года, сотрудниками ГСБЭП при ПКР в результате проведённого комплекса следственно-оперативных мероприятий, при получении взятки в размере 2 тысячи долларов США задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек О.М.

ГСБЭП продолжается досудебное производство.

Известно, что О.М. - это 37-летняя Орозбакова Максат.