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Со взяткой в $2 тысячи задержана судья Первомайского райсуда Бишкека

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- Оксана Гут
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Финансовая полиция КР задержала судью Первомайского районного суда города Бишкек с поличным при получении взятки. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

Сегодня, 12 марта 2020 года, сотрудниками ГСБЭП при ПКР в результате проведённого комплекса следственно-оперативных мероприятий, при получении взятки в размере 2 тысячи долларов США задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек О.М.

ГСБЭП продолжается досудебное производство.

Известно, что О.М. - это 37-летняя Орозбакова Максат.


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URL: https://www.vb.kg/386120
Теги:
задержание, Ленинский район, суд, судья, ГСБЭП, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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