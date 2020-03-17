Финпол КР выявил еще один факт спекуляции на стоимости товаров

Финансовая полиция КР выявила еще один факт спекуляции на стоимости товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время со стороны ГСБЭП при ПКР предпринимаются активные меры направленные на недопущение искусственного завышения цен на первичные продукты питания.

Так, 15 марта текущего года сотрудниками ГСБЭП был осуществлен экстренный выезд по поступившему сообщению на рынок "АЗИЗ" по адресу город Бишкек, бульвар М. Ганди 201, где в ходе соответствующих мероприятий был произведен контрольный закуп пшеничной муки на сумму 104 тысяч сомов в количестве 63 мешка (стоимость 1 мешка муки составила 1650 сомов, когда среднерыночная стоимость этой же муки ранее составляла 1300 сомов).

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 216 (монополистические действия и ограничение конкуренции) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время проводится досудебное производство.

"Уважаемые граждане если вы обладаете, какой-либо информацией или стали свидетелем монопольно завышенных цен на первичные продукты питания (мука, сахар, крупы и т.д.), просим вас обращаться в ГСБЭП, - призывают в ведомстве.

Центральный аппарат ГСБЭП адрес: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон горячей линии 1955, телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707.

Управление ГСБЭП при ПКР по городу Бишкек. Адрес:20055,Кыргызская Республика, г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, телефон: 0312 543980,0312 54 17 12/ГСБЭП при ПКР.