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Жительницу Братска осудят за полученный из Кыргызстана груз

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- Евгений Денисенко
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Около 3000 капсул с сильнодействующим препаратом сибутрамином обнаружили сотрудники Иркутской таможни в международном почтовом отправлении, поступившем в адрес жительницы города Братска.

Установлено, что груз был отправлен из Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Иркутской таможни, факт транспортировки в РФ запрещенного в ней препарата был выявлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных отделом по борьбе с контрабандой наркотиков этой таможни совместно с УФСБ России по Иркутской области.

В посылке были обнаружены баночки с капсулами с надписью "Королевский Билайт", а также различные блистеры с капсулами с маркировкой "Билайт B-lite", "Fatzorb", "Lipotrim", "Липоксин для похудения", "Идеальное похудение". Общая масса всех капсул составила около 1,4 килограмма. Как правило, данными средствами пользуются граждане, желающие быстро похудеть. Однако экспертиза, проведённая экспертно-криминальным Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте, установила, что находящиеся в капсулах препараты содержат в своем составе сибутрамин, перемещение которого через таможенную границу законодательством Российской Федерации ограничено.

Сибутрамин запрещен в большинстве стран мира. Оно провоцирует наркотическую зависимость как от приема экстези или амфетамина. При его употреблении у человека заметно ухудшается самочувствие, возникают постоянные головные боли, увеличивается риск болезней сердца, значительно повышается артериальное давление, нарушается режим сна и бодрствования, возможны расстройства психики.

В пресс-службе Иркутской таможни подчеркнули, что согласно законодательству Российской Федерации сильнодействующие вещества могут быть ввезены в нее лишь при наличии медицинских документов (заверенных их копий или заверенных выписок из них), подтверждающих врачебное назначение их физическому лицу, содержащих сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. Такие документы в посылке отсутствовали.

Получательница товара подтвердила, что при осуществлении заказа из Кыргызстана данных препаратов осознавала, что совершает противоправные действия. А также пояснила, что доставленные курьерской службой в её адрес препараты, содержащие в своем составе сибутрамин, предназначались для их дальнейшей реализации в торговой точке Братска.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующего вещества). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.


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URL: https://www.vb.kg/386231
Теги:
грузоперевозки, Россия, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, таможня
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