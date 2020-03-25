Режим ЧП: Грузы с продуктами в Кыргызстан не хотели пускать через границу

Грузоперевозчики более суток не могли провезти товар через границу с Казахстаном. Пограничный контроль отказывался пускать грузы, объясняя временный запрет ситуацией с коронавирусом.

- Нам сообщили, что запрет будет действовать до 15 апреля. Через границу смогут проходить лишь пустые фуры, - рассказали водители большегрузов, застрявшие на границе.

Сегодня утром они же через социальные сети рассказали, что грузы начали пропускать через границу.

Отметим, Кыргызстан закрыл границы с другими государствами в связи с распространением коронавируса. Однако, по заявлению властей, грузы через границу проходят свободно.

[stream::youtube] https://youtu.be/T-5tTnZdugQ[/stream]