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Режим ЧП: Грузы с продуктами в Кыргызстан не хотели пускать через границу

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- Екатерина Улитина
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Грузоперевозчики более суток не могли провезти товар через границу с Казахстаном. Пограничный контроль отказывался пускать грузы, объясняя временный запрет ситуацией с коронавирусом.

- Нам сообщили, что запрет будет действовать до 15 апреля. Через границу смогут проходить лишь пустые фуры, - рассказали водители большегрузов, застрявшие на границе.

Сегодня утром они же через социальные сети рассказали, что грузы начали пропускать через границу.

Отметим, Кыргызстан закрыл границы с другими государствами в связи с распространением коронавируса. Однако, по заявлению властей, грузы через границу проходят свободно.

[stream::youtube] https://youtu.be/T-5tTnZdugQ[/stream]


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URL: https://www.vb.kg/386471
Теги:
грузоперевозки, социальные сети, Кыргызстан, коронавирус
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