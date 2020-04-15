DVD-коллекцию выпустил Департамент кинематографии к юбилею Великой Победы

DVD-коллекцию выпустил Департамент кинематографии Кыргызской Республики к 75-летию Великой Победы. В нее вошли четыре полнометражных художественных фильма и две документальные ленты, в разные годы созданные на Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Это уже третья по счету DVD-коллекция, которую выпускает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР. Поскольку фильмы были сняты еще во второй половине прошлого века, их оцифровали. Работа проходила на "Кыргызфильме".

"Идея выпуска очередной DVD-коллекции родилась в самом Департаменте. В этом году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И мы решили, что подобная коллекция с одной стороны поспособствует пропаганде кыргызского киноискусства, с другой – популяризации фильмов на военную тематику. Ну и, конечно же, станет хорошим подарком нашим ветеранам. В конце февраля в Доме кино уже стартовал кинокараван, посвященный юбилею Победы. Презентовать же нашу новую кино-коллекцию мы планировали в рамках масштабных праздничных мероприятий в кинотеатре "Октябрь", - рассказала сотрудник аппарата Департамента кинематографии Гульмира Керимова.

В DVD-коллекцию вошли четыре художественных фильма. Это "Материнское поле", снятое в 1967 году режиссером Геннадием Базаровым по одноименной повести Чингиза Айтматова. Главную роль Толгонай в картине исполнила народная артистка СССР Бакен Кыдыкеева. Это лента Усенжана Ибрагимова "Улыбка на камне" 1974 года, рассказывающая историю скульптора Акжолтоя, которого односельчане попросили создать памятник погибшим на войне. В фильме снимались народные артисты Болот Бейшеналиев, Жамал Сейдакматова, Алиман Жангорозова.

Также "Ранние журавли" 1979 года – фильм совместного производства "Кыргызфильма" и "Ленфильма". Работа режиссера Болота Шамшиева получила главный приз на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе в 1980 году. Сценарий фильма был написан Болотом Шамшиевым и Чингизом Айтматовым. И, наконец, "Лунная ведьма" – картина 1985 года, снятая Бакытом Карагуловым по повести Ашима Джакыпбекова. Это поэтический рассказ о сельском мальчике, который ждет возвращения с фронта отца, сочиняет ему письма, и считает, что во всех бедах виновата лунная ведьма. Фильм удостоен специального приза Всесоюзного кинофестиваля "Сказка" в 1985 году.

Документальные фильмы – это "Чолпонбай" и "Хроника суровых лет". Первый посвящен 40-летию подвига Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Второй выпущен в 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем авторы использовали много архивного материала, интервью с ветеранами.

"Для нас, кыргызстанцев, слова из стихотворения Ольги Берггольц "Никто не забыт, ничто не забыто", ставшие девизом, остаются незыблемыми. У нас никогда не возникало мыслей о том, чтобы переписать историю. В нашей республике были сняты замечательные фильмы на тему Великой Отечественной войны. Это часть истории кыргызского кино, вообще истории нашей страны. Поэтому выпуск данной DVD-коллекции, я считаю, очень важным делом", - говорит киновед, член FIPRESCI (Международной Федерации кинопрессы) Гульбара Толомушова.