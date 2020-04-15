Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

DVD-коллекцию выпустил Департамент кинематографии к юбилею Великой Победы

159  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

DVD-коллекцию выпустил Департамент кинематографии Кыргызской Республики к 75-летию Великой Победы. В нее вошли четыре полнометражных художественных фильма и две документальные ленты, в разные годы созданные на Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Это уже третья по счету DVD-коллекция, которую выпускает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР. Поскольку фильмы были сняты еще во второй половине прошлого века, их оцифровали. Работа проходила на "Кыргызфильме".

"Идея выпуска очередной DVD-коллекции родилась в самом Департаменте. В этом году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И мы решили, что подобная коллекция с одной стороны поспособствует пропаганде кыргызского киноискусства, с другой – популяризации фильмов на военную тематику. Ну и, конечно же, станет хорошим подарком нашим ветеранам. В конце февраля в Доме кино уже стартовал кинокараван, посвященный юбилею Победы. Презентовать же нашу новую кино-коллекцию мы планировали в рамках масштабных праздничных мероприятий в кинотеатре "Октябрь", - рассказала сотрудник аппарата Департамента кинематографии Гульмира Керимова.

В DVD-коллекцию вошли четыре художественных фильма. Это "Материнское поле", снятое в 1967 году режиссером Геннадием Базаровым по одноименной повести Чингиза Айтматова. Главную роль Толгонай в картине исполнила народная артистка СССР Бакен Кыдыкеева. Это лента Усенжана Ибрагимова "Улыбка на камне" 1974 года, рассказывающая историю скульптора Акжолтоя, которого односельчане попросили создать памятник погибшим на войне. В фильме снимались народные артисты Болот Бейшеналиев, Жамал Сейдакматова, Алиман Жангорозова.

Также "Ранние журавли" 1979 года – фильм совместного производства "Кыргызфильма" и "Ленфильма". Работа режиссера Болота Шамшиева получила главный приз на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе в 1980 году. Сценарий фильма был написан Болотом Шамшиевым и Чингизом Айтматовым. И, наконец, "Лунная ведьма" – картина 1985 года, снятая Бакытом Карагуловым по повести Ашима Джакыпбекова. Это поэтический рассказ о сельском мальчике, который ждет возвращения с фронта отца, сочиняет ему письма, и считает, что во всех бедах виновата лунная ведьма. Фильм удостоен специального приза Всесоюзного кинофестиваля "Сказка" в 1985 году.

Документальные фильмы – это "Чолпонбай" и "Хроника суровых лет". Первый посвящен 40-летию подвига Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Второй выпущен в 1975 году к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем авторы использовали много архивного материала, интервью с ветеранами.

"Для нас, кыргызстанцев, слова из стихотворения Ольги Берггольц "Никто не забыт, ничто не забыто", ставшие девизом, остаются незыблемыми. У нас никогда не возникало мыслей о том, чтобы переписать историю. В нашей республике были сняты замечательные фильмы на тему Великой Отечественной войны. Это часть истории кыргызского кино, вообще истории нашей страны. Поэтому выпуск данной DVD-коллекции, я считаю, очень важным делом", - говорит киновед, член FIPRESCI (Международной Федерации кинопрессы) Гульбара Толомушова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387196
Теги:
ВОВ, кино, юбилей, Гульбара Толомушева, Кыргызфильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  