Мээрим Аскарбекова: После кризиса на фондовом рынке появятся новые эмитенты

Некоторые эмитенты ценных бумах на рынке Кыргызстана столкнулись с серьезными сложностями, сообщила VB.KG директор финансовой компании "Сенти" Мээрим Аскарбекова.

По ее словам, на сегодня значительные трудности испытывают организации, чья деятельность связана с торговлей.

- Нашим эмитентам сейчас приходится несладко. Особенно тем, у которых и до пандемии были задержки по выплатам. Проблема в том, что это компании, работающие в сфере торговли стройматериалами. Сейчас люди не покупают ничего, кроме продуктов первой необходимости, - говорит Аскарбекова.

При этом, отмечает брокер, другие эмитенты, в принципе, держатся неплохо:

- Это компании, занятые в финансово-кредитной и производственных сферах. Они, видимо, достаточно хорошо рассчитывали свои силы и в результате у них сегодня имеется, так сказать, небольшой "подкожный жирок". Они пока могут исполнять свои обязательства перед инвесторами. Однако, если карантин затянется, то ситуация будет ухудшаться, - считает Мээрим Аскарбекова.

Она объясняет это тем, что заморозка экономической деятельности создает замкнутый круг: предприятия не работают, не платят зарплату своим сотрудникам, те, в свою очередь, не имеют средств для инвестирования. В итоге эмитенты, а это тоже предприятия с рабочими местами, не получают инвестиции, лишаются оборотных средств.

При этом, по мнению директора финкомпании, по окончании карантинных мероприятий в стране вполне можно ждать появления на фондовом рынке новых эмитентов.

- Компаниям после кризиса необходимы будут средства, поэтому естественно, что ими будет рассматриваться возможность выпуска облигаций. На самом деле, переговоры с будущими эмитентами были начаты еще до объявления режима ЧП в столице. Сейчас они продолжаются дистанционно, - рассказывает брокер.

Однако, отмечает она, могут возникнуть сложности с размещением облигаций на рынке, поскольку после кризиса люди какое-то время предпочитают держать наличность при себе, а не вкладываться. Инвесторы возьмут паузу.

Мээрим Аскарбекова озвучила также свой прогноз по поводу того, как будут меняться доходы инвесторов в связи с кризисом.

- Вкладчики условно делятся на три категории: крупные, средние и мелкие. Крупные инвесторы – это те, кто вкладывает крупные суммы регулярно и реинвестирует проценты, наращивают капитал. У них замедлится рост капитала. Средние инвесторы – это люди с достаточно хорошими доходами, понявшие принцип успешного инвестирования, регулярно покупающие ценные бумаги. У них уменьшится доход. Мелкие инвесторы – те, кто вкладывает небольшие суммы время от времени, скорее всего вынуждены будут тратить весь доход на жизнь, - говорит она.

В целом, констатирует Мээрим Аскарбекова, нынешний кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, негативно отразится на развитие фондового рынка Кыргызстана.

Вместе с тем, говорит она, отсутствие дохода в условиях карантина поможет людям пересмотреть финансовые привычки.

- Кризис показывает, что каждому необходима финансовая "подушки безопасности". Думаю, многие поймут, что очень важно иметь какой-то запас, который может прожить тяжелые времена и начнут накапливать эту самую "подушку безопасности", - считает Аскарбекова.