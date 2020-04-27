В каких странах началось смягчение карантинных мер?

С 27 апреля сразу несколько стран мира постепенно ослабляют карантинные меры, введенные для населения и бизнеса из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Одними из первых по пути к выходу из локдауна движутся некоторые страны Евросоюза. Об этом говориться в материалах Deutsche Welle

Чехия первой приоткроет границы в ЕС

Чехия первой из стран ЕС с 27 апреля открыла границы для своих граждан. Это было сделано на фоне того, что в стране продолжает падать число новых случаев заболевания COVID-19.

Поводом для смягчения карантина стало решение суда в минувший четверг, которое признало ранее принятые правительством меры по борьбе с распространением коронавируса, нарушающими законы страны.

Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен, исключения сделаны для предпринимателей из Евросоюза. С 27 апреля в стране возобновят работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв.м и автошколы. А вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях.

В Швейцарии и Австрии откроются парикмахерские

Смягчают карантинные меры и две альпийские республики Швейцария и Австрия. В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

На текущей неделе смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее.

С ограничениями откроются и рестораны. Заведения не должны работать позднее 23 часов, сотрудники обязаны носить маски, количество посетителей и их расположение в ресторанах тоже будет строго регулироваться. К середине мая могут открыться церкви, в которых будут проводиться богослужения, но решение будет принято в зависимости от динамики числа заболевших.

Нидерланды разрешат детям командные виды спорта

С понедельника, 27 апреля, вступает в силу смягчение карантинных мер в Литве: откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, а также парикмахерские и косметические салоны. На спортивных площадках разрешат такие виды спорта, как гольф и теннис. Также откроются зоопарки и ботанические сады. Ранее, с минувшего четверга, власти разрешили открыть все розничные магазины, включая те, что работают в торговых центрах. Такое решение принято одновременно с продлением локдауна до 11 мая.

Соседние с Германией Нидерланды пойдут еще дальше. С 11 мая карантинные меры смягчат в отношении детей. Откроются детские сады, а классы начальных школ будут заниматься в "полсилы": классы разобьют на две или несколько групп, чтобы снизить риск заболеваний. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня. В решении ослабить карантинные меры власти Нидерландов опираются на статистику, согласно которой из 34 тысяч инфицированных в стране только 147 человек были младше 14 лет, из них в больницу обращались лишь 47.

С конца мая школьникам разрешат заниматься спортом, включая командные виды спорта с телесным контактом. Ученикам до 18 лет разрешат спорт, но только такой, при котором можно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, например, настольный или большой теннис. Спортивные клубы также смогут возобновить занятия, но разрешат только индивидуальные виды спорта.

Испания: смягчение, но совсем чуть-чуть

Власти Испании ослабляют одну из самых строгих мер карантина в Европе. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. Правительство официально извинилось перед детьми за введенные ранее ограничения.

Первыми из регионов Испании выход из локдауна планируют Канарские острова, начиная с Гомеры. На этом острове не зафиксировано новых случаев заболеваний с 29 марта. Дальнейшее смягчение возможно во второй половине мая.

Новая Зеландия надеется совсем избавиться от коронавируса

Власти Новой Зеландии идут на ослабление локдауна на фоне того, что число инфицированных практически перестало расти, не превышая 20 случаев ежедневно, а на минувшей неделе, в четверг, было зафиксировано всего три новых случая заражения SARS-CoV-2.

С 27 апреля возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, разрешат собрания до 10 человек, в частности, для свадеб и похорон. В понедельник правительство обсудит дальнейшие меры по смягчению: ограничительные меры в Новой Зеландии считались одними из самых строгих на планете.

Кто уже ранее пошел на смягчение карантина

С 20 апреля смягчили карантинные меры Дания и Норвегия. В Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса, открыты школы и детские сады. В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.

Также ранее на некоторые меры по смягчению карантина пошли власти Польши, разрешив гулять в парках и лесопарках. Увеличено максимальное количество клиентов в магазинах. Варшава планирует ослаблять или усиливать карантинные меры постепенно - в зависимости от развития ситуации.

Кроме того, ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии ослабили ограничительные меры, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился сократить длительность комендантского часа во всех регионах страны с 17.00 до 09.00 по местному времени. Такой режим будет действовать с воскресенья, 26 апреля, по 13 мая. Однако послабление не распространяется на центр мусульманского паломничества - Мекку, где остается в силе 24-часовой комендантский час.

Кроме того, торговые центры, а также предприятия розничной и оптовой торговли с 29 апреля смогут вновь распахнуть свои двери для покупателей. Разрешение будет действовать пока две недели. Заводы и строительные компании также смогут возобновить работу. При этом кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские останутся закрыты.

Отметим, в Кыргызстане 25 апреля, президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым для обмена мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в стране, деятельности государственных органов по минимизации и преодолению негативных экономических последствий и первоочередных планах на постпандемический период.

Жээнбеков заявил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в целом по республике должны быть рассмотрены различные варианты поэтапного возобновления экономической деятельности.

Вместе с тем президент обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех карантинно-санитарных требований и в дальнейшем, особенно на территориях с большим количеством подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.