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Легализация доходов, или "удочка для улова". Мнение депутата

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- Виктория Гунгер
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Минэкономики предлагает кыргызстанцам амнистировать свое имущество и капитал. Законопроект, предложенный ведомством "О добровольном декларировании имущества и доходов физическими лицами" уже был заслушан депутатами Жогорку Кенеша.

Как сообщил заместитель министра экономики Бекболот Алиев, это будет 4-я подобная кампания.

- Амнистия в 2007 и 2009 годы не сработала, а в объявленной в 2010 году кампании приняли участие 9 840 человек, 83 человека, задекларировавшие имущество стоимостью свыше 45 млн сомов, заплатили декларационный платеж в размере 37 млн сомов. Это комплекс мер, сначала будет амнистия, нужно всем дать возможность амнистировать свое имущество, после этого с 2023 года будет сдаваться декларация. И только после этого будет ужесточена ответственность для тех, кто не амнистировал имущество и не сдал декларации, - сказал замминистра.

Вот только отечественные парламентарии уверены, что нынешняя легализация станет "удочкой, чтобы поймать рыбешек и потом их съесть". В этом уверен депутат Дастан Бекешев.

Он сообщил VB.KG, что сама по себе эта идея верна и нужна. Вот только в таком виде закон работать не будет – уж слишком много в нем подводных каменей.

- Законопроект полезный и направлен на то, чтобы люди вывели из тени свои деньги и доходы, и пустили их в легальный оборот. Но там есть очень много исключений. И они очень опасны. Ведь, откровенно говоря, если бы люди законным способом добыли средства, то не прятали их. Однако в проекте закона написано, что "если средства добыты незаконным путем", то о легализации речи не идет. Я понимаю, если речь идет о тяжком преступлении, но здесь запрет идет и об уклонении от налогов. А тогда какой смысл в легализации? – задался вопросом Дастан Бекешев.

Нелогичность предложенного проекта очевидна – зачем людям прятать деньги, если у них все законно, отметил депутат.

Он напомнил, что у нас несколько раз пытались проводить подобные финансовые амнистии. Но после них на отдельных бизнесменов возбудили уголовные дела.

- У людей появилось разочарование, и компания провалилась. Сейчас есть опасность повторения случившегося, что таким образом попытаются вытянуть и других. То есть, государство, по сути, говорит: "Вы выведите деньги, а мы потом посмотрим". А это обман. Конечно, законопроект будет принят, но успешность его работы предугадать невозможно при нынешних нюансах. Чтобы он был эффективным, его надо отшлифовать и сделать так, чтобы другие госорганы в него не вмешивались, - заключил в беседе с VB.KG Дастан Бекешев.

Напомним, согласно законопроекту, сроком добровольного декларирования является период времени с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. Однако в Минэкономики отметили, что из-за задержки обсуждения и принятия законопроекта из-за пандемии коронавируса, рассматривается вопрос о продлении сроков. Декларационный платеж в размере 1 процента уплачивается в случае декларации имущества стоимостью свыше 70 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/388274
Теги:
бизнес, законопроект, парламент, теневая экономика, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги, экономика, Жогорку Кенеш, Минэкономики
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