День, после ночных протестов из-за предварительных результатов голосования, Александр Лукашенко провел в компании Данияра Усенова- Даниила Урицкого на ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Об итогах визита сообщают белорусские СМИ.

Агентство Белта отмечает, что Лукашенко высоко оценил инвестпроект по организации современного агропроизводства БНБК.

- Таким производством обладают единицы стран - всего четыре страны, и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это совершенно новое производство, и сырье наше - 700 тыс. т зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам", - похвалил предприятие Александр Лукашенко.

Напомним, генеральным директором корпорации является гражданин Беларуст Даниил Урицкий, в котором кыргызстанцы опознали бежавшего из страны премьер-министра Данияра Усенова. Под новым именем он живет в Минске, также как и Курманбек Бакиев.

Кстати, Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию тесно связывают с именем второго президента Кыргызстана, который был свергнут в 2010 году. СМИ стал известен список акционеров среди которых есть две канадские компании, бенифицарами которых являются офшорные фирмы. Именно их связывают с семьей Бакиева. Кроме того, акциями БНБК владеют государство, частные белорусские и российские компании.

До 2032 годы корпорация планирует организовать производство глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением аминокислот для производства высокопродуктивных сбалансированных комбикормов и премиксов.

Отметим, накануне в Беларуси прошли выборы президента. Согласно предварительному подсчету голосов победил Александр Лукашенко, обеспечив себе шестой президентский срок. После оглашения результатов, на улицы вышли люди, не согласные с подсчетами. В результате столкновений с силами правопорядка пострадали несколько человек.