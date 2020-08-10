Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

Протесты и столкновения в Беларуси (видео)

180  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера сразу после закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов начали собираться люди, не согласные с первыми итогами голосования и выступающие против политики действующей власти. Власть в лице Лукашенко еще утром предупреждала, что будет жестко пресекать незаконные акции.

Так и произошло: вскоре после того как в разных районах в центре белорусской столицы начали собираться люди, милиция начала применять к ним весь арсенал спецсредств, которые были у нее в наличии: водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и другие средства.

Судя по кадрам с места событий, некоторые участники акции получили серьезные травмы: так, одному протестующему гранатой разорвало ступню, другого сбил автозак, который пытался проехать через толпу (в результате этого инцидента пострадало еще несколько человек).

Наиболее серьезные столкновения произошли в районе проспекта Машерова и стелы "Минск - город-герой", а также в Старом городе и в районе проспекта Независимости.

В МВД сначала не комментировали ситуацию, однако затем признались, что милиция была вынуждена применить спецсредства для утсановления порядка.

Официальных данных о пострадавших нет, минздрав Беларуси обещал озвучить их утром в понедельник, однако о масштабах можно судить по десяткам машин скорой помощи, которые прибывали в центр Минска после начала столкновений.

Одновременно с этим в центре Минска практически полностью пропал мобильный интернет, а сайты крупнейших СМИ страны и госорганов оказались недоступны. Сообщалось также о перебоях с доступом к социальным сетям и мессенджерам.

После того как бойцам ОМОНа и внутренних войск удалось вытеснить основную массу протестующих из центра, начались точечные задержания. Сообщалось, что задерживали даже тех, кто находился во дворах и не имел отношения к акциям протеста.

Столкновения продолжались всего несколько часов и завершились около 2 часов ночи, после чего центр Минска опустел. В МВД отчитались о том, что взяли ситуацию под контроль, а в соцсетях появились кадры того, как часть спецтехники покидает город.

Точное число задержанных на акциях протеста пока остается неизвестным. По данным правозащитного центра "Весна", который ведет независимый подсчет, всего в день выборов и после него было задержано более 100 человек.

Источник: bbc.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390853
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  