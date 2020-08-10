Протесты и столкновения в Беларуси (видео)

Вчера сразу после закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов начали собираться люди, не согласные с первыми итогами голосования и выступающие против политики действующей власти. Власть в лице Лукашенко еще утром предупреждала, что будет жестко пресекать незаконные акции.

Так и произошло: вскоре после того как в разных районах в центре белорусской столицы начали собираться люди, милиция начала применять к ним весь арсенал спецсредств, которые были у нее в наличии: водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и другие средства.

Судя по кадрам с места событий, некоторые участники акции получили серьезные травмы: так, одному протестующему гранатой разорвало ступню, другого сбил автозак, который пытался проехать через толпу (в результате этого инцидента пострадало еще несколько человек).

Наиболее серьезные столкновения произошли в районе проспекта Машерова и стелы "Минск - город-герой", а также в Старом городе и в районе проспекта Независимости.

В МВД сначала не комментировали ситуацию, однако затем признались, что милиция была вынуждена применить спецсредства для утсановления порядка.

Официальных данных о пострадавших нет, минздрав Беларуси обещал озвучить их утром в понедельник, однако о масштабах можно судить по десяткам машин скорой помощи, которые прибывали в центр Минска после начала столкновений.

Одновременно с этим в центре Минска практически полностью пропал мобильный интернет, а сайты крупнейших СМИ страны и госорганов оказались недоступны. Сообщалось также о перебоях с доступом к социальным сетям и мессенджерам.

После того как бойцам ОМОНа и внутренних войск удалось вытеснить основную массу протестующих из центра, начались точечные задержания. Сообщалось, что задерживали даже тех, кто находился во дворах и не имел отношения к акциям протеста.

Столкновения продолжались всего несколько часов и завершились около 2 часов ночи, после чего центр Минска опустел. В МВД отчитались о том, что взяли ситуацию под контроль, а в соцсетях появились кадры того, как часть спецтехники покидает город.

Точное число задержанных на акциях протеста пока остается неизвестным. По данным правозащитного центра "Весна", который ведет независимый подсчет, всего в день выборов и после него было задержано более 100 человек.

Источник: bbc.com