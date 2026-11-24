Отечественные нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с трудностями при реализации произведённой продукции, несмотря на наличие запасов нефтепродуктов.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

В ходе совещания обсуждалась деятельность семи отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщили участники совещания, их нефтехранилища заполнены, однако имеются проблемы со сбытом продукции.

В связи с этим поднимался вопрос возможности экспорта нефтепродуктов отечественного производства.

Однако Шыкмаматов обозначил позицию налогового ведомства, выступающего против экспорта данной продукции.

ГНС предлагает, чтобы крупные компании закупали нефтепродукты у отечественных производителей, обеспечивая тем самым реализацию их продукции на внутреннем рынке.