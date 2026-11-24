По итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения КР принято решение о применении дисциплинарных мер в отношении 73 руководителей и должностных лиц организаций здравоохранения, допустивших нарушения при формировании заявок на закупку лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, поводом для рассмотрения вопроса стали многочисленные ошибки, неточности и несвоевременное предоставление заявок на 2027 год. В результате министерству неоднократно приходилось переносить сроки мониторинга, закупок и поставок лекарственных средств и медицинских изделий.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов подчеркнул, что ошибки при формировании заявок напрямую влияют на обеспечение пациентов необходимыми препаратами.

По его словам, некорректные заявки могут привести как к излишним закупкам и неэффективному расходованию государственных средств, так и к дефициту лекарств. Ответственность за правильность представленных данных несут руководители организаций здравоохранения.

По итогам заседания коллегии принято решение:

- объявить замечания 38 руководителям и должностным лицам;

- объявить выговоры 29 руководителям;

- объявить строгие выговоры трём руководителям;

- освободить от занимаемых должностей трёх руководителей.

Кроме того, в отношении ряда должностных лиц государственных организаций здравоохранения будут направлены представления в Кабинет министров КР для рассмотрения вопроса о применении соответствующих мер ответственности.

Осмонов предупредил, что повторение подобных нарушений повлечёт более строгие меры, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Министр также поручил руководителям медицинских организаций заблаговременно приступить к формированию потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях на следующий закупочный период.

"За своевременным и качественным формированием заявок стоит обеспечение пациентов необходимыми лекарствами. Это прямая ответственность каждого руководителя. В дальнейшем подобное отношение к работе недопустимо", - подчеркнул министр.

Минздрав намерен усилить контроль за соблюдением сроков и обоснованностью заявок, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение медицинских организаций необходимыми препаратами, не допуская их дефицита и неэффективного использования государственных средств.