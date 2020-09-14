Кыргызстан просит Китай смягчить выплаты по кредитам

Президент Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к министру иностранных дел КНР Ван И, выразил просьбу облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Отдел информационной политики аппарата президента сообщает, что Сооронбай Жээнбеков принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который посетил Кыргызстан с официальным визитом.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами, акцентировал внимание на приоритетных проектах в сферах сельского хозяйства, транспорта и дорог.

Глава государства передал слова приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину и выразил признательность Правительству Китая за предоставленную гуманитарную помощь, а также за направление медицинских экспертов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что для кыргызской стороны представляет интерес реализация новых моделей сотрудничества, в таких сферах как электронная коммерция и информационные технологии, что в свою очередь способствует активизации торгово-экономических связей между странами.

Учитывая негативное влияние коронавирусной инфекции на макроэкономическую ситуацию, предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за встречу, и передал слова приветствия от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.