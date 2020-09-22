За финансовые махинации задержан директор лесного хозяйства

В Джалал-Абадской области за финансовые махинации и нарушения при государственных закупках задержан директор лесного хозяйства Т.А. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Ведомство сообщает, что руководство лесхоза объявило два тендера на общую сумму 2 млн сомов на проведение противопожарных и культурных работ. Победителями тендеров стали два ОсОО. Фактически же объем работ, указанный в заявке, уже был выполнен сотрудниками лесхоза.

"После перечисления денежных средств на расчетные счета выигравших тендер ОсОО, обналиченные денежные средства по указанию директора лесного хозяйства были обратно переданы главному бухгалтеру. В настоящее время по досудебному производству

проводятся следственные действия, и с учетом исследования всех обстоятельств дела действиям директора лесного хозяйства "К.Ж.", главного бухгалтера А.Б., а также руководителей указанных ОсОО будет дана окончательная юридическая оценка", - говорится в сообщении ГСБЭП.