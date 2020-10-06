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Три революционных премьера: кто займет кабинет главы правительства КР?

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- Анвар Ажиев
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Группа политиков заявила о создании координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Об этом сообщают СМИ. В составе вновь образованной структуры экс-главы кабмина Темир Сариев и Омурбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Равшан Жээнбеков.

Похоже опытные политики решили попытаться взять под контроль ситуацию и, в частности, процесс распределения портфелей на ключевые должности. Судя по всему, не все лидеры сегодняшних революционеров были готовы к тому, что Белый дом падет, а потому утратили инициативу. В итоге посты во властных структурах протестующие занимают по-принципу: кто первый сядет в кресло.

Правда, у Шыкмаматова так не получилось, чон-казатовцы подвинули бывшего министра юстиции с новой должности и.о. генерального прокурора.

Очевидно, что новый координационный совет, в составе с Бабановым и Сариевым попытается принять какие-то меры, чтобы назначить собственное временное правительство. Желательно лигитимное и законное.

Как сделать это, всем уже объяснила глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова. Она заявила, что сейчас в республике нет ни одного легитимного органа, который взял бы на себя ответственность и координационную роль по управлению страной. Похвалила Омурбека Суваналиева, который взял на себя ответственностб по обеспечению безопасности. А также напомнила, что Сооронбай Жээнбеков остается действующим президентом, а Жогорку Кенеш также не потерял своей легитимности.

- Жогорку Кенеш должен экстренно собираться. Его полномочия не завершены. Они должны переизбрать спикера, принять отставку действующего премьера, переизбрать новое правительство, - сказала Джакупова.

На сегодня видится три кандидатуры на пост премьера. Одна из них - Равшан Жээнбеков. Освобожденный политик на сегодня имеет статус преследуемого властью и пользуется поддержкой всех прозападных сил в стране. Думается, что энпэошники попытаются протащить через парламент "чимкириков" именно его. Недаром же он уже вошел в координационный совет.

Другой претендент - Сапар Исаков. Политик тоже вышел из заключения и также может считаться политическим узником. При этом на стороне Исакова опыт, он уже сидел в премьерском кресле. Как один из членов атамбаевской команды, он имеет сторонников и на севере, и на юге. При этом Сапар Исаков - это кандидат в премьеры, который устроит всех с точки зрения геополитики: Россию, Китай, США.

Третья кандидатура - Садыр Жапаров. Он достаточно одиозный политики, поскольку его часто связывают с именем беглого президента Курманбека Бакиева. Несмотря на это, у него есть верные сторонники во всех регионах республики.

Фигура премьер-министра, которого в итоге выбирут в КР, будет определять наши дальнейшие отношения с международным сообществом и, особенно, со стратегическими партнерами. Иначе говоря, станет вопрос вообще будут ли помогать республике в период пандемии коронавируса, а если будут, то в каких масштабах. С кем, например, захотят иметь дело Китай и Россия?


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URL: https://www.vb.kg/392709
Теги:
Адахан Мадумаров, Алтынбек Сулайманов, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Темир Сариев, выборы, Кыргызстан, премьер-министр, #Выборы2020
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