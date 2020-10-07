Финпол пытались захватить. Сотрудники отбили нападение и прогнали толпу

Сотрудники ГСБЭП сообщили, что накануне, 6 октября, подверглись нападению группы неизвестных лиц, которые пытались ворваться в здание. В толпе были люди в состоянии опьянения.

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями совместно с дружинниками отбили нападение неизвестных лиц. Сейчас обстановка в ведомстве стабильное, сотрудники работают в обычном режиме.

"Уважаемые граждане, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) работает в прежнем режиме!

На протяжении последних дней на органы ГСБЭП оказывалось колоссальное давление, отдельные заинтересованные лица, часть которых была в неадекватном состоянии (одурманенные или опьяненные) осуществляли различные провокации – пытались прорваться в здание силой, выкрикивали нецензурные выражения в отношении сотрудников и руководства Службы, провоцировали драки, закидывали сотрудников камнями.

Однако руководству и личному составу Службы совместно с народными дружинниками удалось отстоять Службу и не поддаться на манипуляции провокаторов, которые хотели нарушить нормальное функционирование органов ГСБЭП, возможно таким образом воздействовать на процесс расследования отдельных уголовных дел (путем уничтожения материалов и вещ доков), а также поставить на место руководителей Службы удобных для себя людей.

Мы не исключаем, что на органы ГСБЭП могут продолжиться негативные нападки путем различных подстав и выбросов, грязных сплетен в общественность, так как объявилось множество обиженных лиц: фигурантов по уголовным делам, осужденные и другие.

Коллектив ГСБЭП настроен решительно и не допустит постороннее вмешательство в деятельность Службы!!!!

Выражаем огромную благодарность народным дружинникам, с помощью которых удалось остановить этот произвол!!!", - говорится в заявлении ГСБЭП.