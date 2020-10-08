Кыргызстану прогнозируют падение ВВП на 4.6 процента

В Евразийском фонде стабилизации и развития прогнозируют падение ВВП в Кыргызстане. Об этом заявил главный экономист ЕФСР Евгений Винокуров.

"Наш прогноз по Кыргызстану на этот год - -4,6 процента ВВП", - отметил Винокуров. Но, считает он, текущая политическая нестабильность может сдвинуть этот показатель еще ниже.

Основной причиной я тенденции за последнее время, по мнению экономиста, стала пандемия и ее последствия: "В тех странах, где ситуация была нестабильной экономически и политически, сейчас обнажила дно. COVID - это социальный кризис, он прямо бьет по людям. Малый, средний и микробизнес пострадали, страна пострадала через занятость и денежные переводы".

Как отмечает Винокуров, 30 процентов ВВП поступает в Кыргызстан в виде денежный переводов. Кризис из-за пандемии "по трудовым мигрантам бьет жестко, многие не смогли выехать на заработки, часть заперта в России, и это все сказывается".

Еще до последних событий в Кыргызстане Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП в нем на 4 процента по итогам 2020 года. Неутешительный перспективы озвучил для всех стран Центральной Азии и Всемирный банк. Его аналитики ожидают, что вызванные пандемией экономические трудности приведут к росту бедности во всех странах региона. А падение экономики станет для него резким откатом по сравнению с прошлогодним темпом роста на уровне 4,9 процента.

В частности, для Кыргызстана специалисты ВБ ожидают до конца года экономический спад на уровне 5,5 процента.

В целом в Центральной Азии, по прогнозам ВБ, до 1,4 миллионов человек могут оказаться в категории бедного населения при расчете порога бедности в 3,2 доллара в день. А вот число людей, живущих в состоянии крайней бедности, то есть меньше чем на 1,9 долларов в день, по итогам 2020 года вырастет впервые за более 20 лет и в эту категорию могут войти около 150 миллионов человек.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.

Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в размере 8,513 млрд долларов в июне 2009 года правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. Цели фонда, средствами которого управляет Евразийский банк развития, - содействие этим государствам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.

В августе текущего года Совет ЕФСР принял решение о предоставлении Кыргызстану кредита в 100 млн долларов - на реализацию Программы правительства и Национального банка КР по противодействию влиянию на экономику, финансовый и социальный сектор пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Средства будут предоставлены на 20 лет под один процент годовых с льготным периодом 10 лет.