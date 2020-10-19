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Кыргызстанцев вновь призывают погасить долг перед Китаем методом ашара

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- Оксана Гут
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"Ради будущего". В Кыргызстане откроют счет по сбору средств простых граждан для погашения внешнего долга страны, в частности перед Китаем. Об этом сегодня, 19 октября, сообщила депутат Жогорку Кенеша Айнура Алтыбаева.

Она, в том числе, как председатель общественного объединения "Аялдар Кенеши" совместно с председателем Республиканского Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатовой рассказали в ходе пресс-конференции о деталях инициативы.

"Эта инициатива зарождалась не мной. Я ранее была членом парламентского комитета по бюджету, мы часто обсуждали вопросы, связанные с оплатой внешнего долга страны. В связи с тем, что 14 октября, появилась информация, что один из наших стратегических партнеров - Россия - приостанавливает для нас финансовую поддержку, мы решили действовать. Правда, многие люди говорят дайте счет, мы внесем сумму на погашение внешнего долга, ради будущего нашей страны. Многие поддерживают эту инициативу", - заявила Айнуру Алтыбаева.

По данным участниц пресс-конференции, счет будет открыт общественным движением "Элдик Кенеш" в государственном банке - "РСК Банк". В настоящее время Минфин КР работает над его созданием.

"Это не разовая акция, это будут длительные платежи. Мы попросили министра финансов, чтобы это был не общий счет, чтобы деньги с него не могли использовать на другие цели, к примеру, выплату пособий и т.д. Минфин работает над этим. Мы не станем ограничивать граждан. Это добровольные взносы, каждый может внести столько, сколько сможет. Это призыв к единению, мы любим свою страну и через такую кампанию, думаю, получится нам всем объединиться. Как это делали люди во время карантина в связи с коронавирусом - отдавали последнее, чтобы кто-то другой смог купить себе жизненно необходимые лекарства", - сказала парламентарий.

Сама Алтыбаева намерена внести на счет 25 500 сомов, с ее слов, это ее месячный депутатский оклад. Она ответила на вопрос журналистов и том, готовы ли ее поддержать коллеги.

"С коллегами об этом я еще не разговаривала. Как вы знаете, депутатам сейчас предстоит принять много поправок в выборное законодательство. Они касаются и снижения избирательного залога, и выборного порога и отмены Формы-2. Но я буду обращаться - призывать своих коллег, лидеров партии. У нас скоро состоятся повторные выборы. Возможно, те средства, которые должны пойти на агитационную кампанию, на пиар, рекламные щиты и другое, они направят на счет по погашению внешнего долга", - считает Алтыбаева.

На 30 июля, по ее данным, общая сумма долга Кыргызстана (внешнего и внутреннего) составляет 4 млрд 169,6 млн долларов. Из них 1 млрд 776 млн - 43% - в виде кредита взяты у "Эксим банка" (Китай).

Напомним, общегражданская кампания по сбору средств на погашение внешнего долга Кыргызстана - это не первая подобная инициатива в стране со стороны политиков.


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URL: https://www.vb.kg/393248
Теги:
Айнуру Алтыбаева, банковский сектор, бюджет, долг, Кыргызстан, деньги, экономика, Жогорку Кенеш, Помощь, сбор средств
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