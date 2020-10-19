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Машины "скорой" за $58 тысяч. В ГСБЭП возбуждено уголовное дело

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- Екатерина Улитина
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Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и других уполномоченных органов.

Так, в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий выявлен факт закупки со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения КР 13 единиц автомобилей скорой помощи марок "Газель Соболь" (10 единиц) и "Форд Транзит" (3 единицы) по завышенным ценам на общую сумму около 1 млн. долларов США, в результате чего интересам государства причинен ущерб в масштабном размере.

В настоящее время данный факт расследуется и устанавливается круг причастных со стороны высокопоставленных чиновников.

Напомним, в июле Минздрав закупил 13 машин скорой помощи для Бишкека на общую сумму $764 900.


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URL: https://www.vb.kg/393271
Теги:
госзакупки, ГСБЭП, Кыргызстан, скорая помощь
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