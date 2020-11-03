Слесарев: Атамбаев не сможет участвовать в суде

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заболел бронхитом. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, по этой причине Атамбаева не сможет участвовать в суде.

- Назначено судебное заседание по уголовному делу о событиях в Кой-Таше, но мой подзащитный участвовать не сможет по состоянию здоровья", - пояснил адвокат.

Также адвокат добавил, что назначены даты судебных слушаний по уголовным делам о модернизации Бишкекской ТЭЦ на 20 ноября и незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай на 6 ноября.