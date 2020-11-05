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Китай выдвинул требования к кыргызским грузоперевозчикам

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- Екатерина Улитина
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Китай выдвинул ряд требований к техническому состоянию грузовых автомобилей и прицепов, которые пересекают кыргызско-китайскую границу. При соблюдении данных условий грузопоток через границу будет увеличен. Подробности сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Так, 4 ноября в Центральном аппарате Таможенной службы прошла очередная встреча с бизнес-сообществом. На встрече присутствовали председатель Кадыржан Семетеев, заместитель Министра экономики Эльдар Алишеров, первый заместитель полномочного представителя правительства в Нарынской области Семетей Черикбаев и представители Государственной пограничной службы.

Целью встречи было информировать участников ВЭД об итогах прошедших переговоров с китайской стороной 3 ноября.

"В ходе переговоров кыргызская сторона обратилась с просьбой пересмотреть время работы КПП "Торугарт" c 9:00 до 18:00 беспрерывно, тем самым увеличить грузопоток. В свою очередь китайская сторона озвучила свои требования, а именно соблюдения санитарно-технического состояния автотранспортов и прицепов, не допускать к перевозкам неисправные старые автомашины, учитывать совпадение технических параметров автотранспортных средств при перецепке грузов, и обеспечить безопасность китайских компаний в Кыргызстане. При соблюдении вышеуказанных требований, китайская сторона заверила о значительном увеличении грузоперевозок", - сообщает Таможенная служба.

Участники собрания согласились строго соблюдать требования китайской стороны. Председатель ГТС Кадыржан Семетеев отметил, что переговоры с китайской стороной продолжатся 6 ноября. Кроме того, запланированы онлайн переговоры где также будут обсуждаться вопросы скорейшего решения по устранению барьеров в грузоперевозках из КНР в КР и созданию благоприятных условий для бизнес-сообщества.

Напомним, отечественные предприниматели неоднократно жаловались, что их товары застревают на границе с Китаем.


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URL: https://www.vb.kg/393846
Теги:
грузоперевозки, Китай, Кыргызстан
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