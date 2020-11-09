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Погодные условия. Советы пешеходам и водителям авто от ГУОБДД

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- Виктория Гунгер
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Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения в преддверии резкого изменения погодных условий призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

Рекомендуется автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас.

- Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период им следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к "зебре" заранее снижать скорость, - предупреждает ГУОБДД.

Транспортное ведомство уточняет, что в связи с перепадами атмосферного давления рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

- На многих автодорогах и перевалах Кыргызстана уже лежит снег. Поэтому, автовладельцам необходимо поменять летнюю резину на зимнюю. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, - говорится в сообщении ГУОБДД.

С наступлением осенне- зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

- Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности ГУОБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Брелоки, браслеты, подвески, делающие пешеходов видимыми для водителей в темное время суток, можно приобрести или приготовить индивидуально. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности, - подчеркивают в ГУОБДД.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделении ГУОБДД. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, добавляют в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/393929
Теги:
транспорт, автомобили, ГУОБДД, Помощь
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