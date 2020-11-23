Кыргызпатент профинансирует разработки, направленные на борьбу с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кыргызпатента, в соответствии с Положением о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в КР, финансовая помощь в размере до 200 000 (двести тысяч) сомов на одного заявителя на безвозмездной основе предоставляется на патентные разработки, направленные на борьбу с COVID-19, для целей:

1) патентования объектов промышленной собственности, в том числе за рубежом, в размере соответствующих пошлин, установленных Правительством Кыргызской Республики;

2) создания опытных образцов (при наличии действующего патента или решения о выдаче патента), в соответствии с представленной сметой расходов;

3) поддержания и восстановления права на объекты интеллектуальной собственности, в размере соответствующих пошлин, установленных Правительством Кыргызской Республики.