Жапыкеев пообещал жестко наказывать сотрудников ГСБЭП за давление на бизнес

В ходе еженедельного оперативного совещания Финансовой полиции Кыргызской Республики, председателем Жапыкеевым Сыймыком Асылбековичем поднят актуальный на сегодняшний день вопрос - защита прав предпринимателей и улучшение инвестиционной среды в республике.

В частности Сыймык Жапыкеев отметил, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране, серьезно затронула деятельность бизнеса, "COVID-19" оказался по-настоящему неожиданным явлением и крайне негативно отразился на экономике. Защита прав предпринимателей является одной из приоритетных направлений деятельности Финансовой полиции, поэтому сотрудники ГСБЭП должны оказывать соответствующую поддержку.

Кроме того, необходимо искоренить негативные факторы, позволяющие нечистоплотным коррумпированным чиновникам оказывать давление на бизнес.

Избыточная активность фискальных органов настораживает бизнесменов и ставит под сомнение целесообразность дальнейшего инвестирования первичных проектов на территории республики. Поэтому Финансовая полиция должна тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, и их необоснованное преследование. Подобные правонарушения подрывают веру в закон, и свободу экономической деятельности, ведь самое главное для инвестора – честность и справедливость органов власти.

В завершении совещания, председатель дал указание руководителям структурных подразделений ГСБЭП организовать регулярный прием граждан и субъектов предпринимательства по всей республике.

Вместе с тем, председатель подчеркнул, что руководством Службы будет продолжен личный прием населения, который дает возможность напрямую слышать бизнес-сообщество и граждан, и заранее предотвращать незаконное вмешательство со стороны государственных органов, в том числе и самих сотрудников ГСБЭП. Жапыкеев предупредил о том, что в случае если до него дойдет информация, о незаконном поведении или, о каком-либо давлении, либо посягательстве со стороны сотрудников ГСБЭП на законную деятельность бизнеса, им будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения. Поскольку эффективность реализации поставленных задач перед Финансовой полицией напрямую зависит от качественного кадрового состава, его профессионализма и компетенции.