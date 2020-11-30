Тайырбек Сарпашев сегодня вызван на допрос в Финполицию

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев сегодня в 17.00 вызван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом VB.KG сообщили источники в силовых структурах.

Как отмечается, Финансовая полиция в минувшую пятницу, 27 ноября, начала досудебное производство по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра КР "С.Т.Д.".

Стоит напомнить, бывший вице-премьер-министр КР "С.Т.Д.", занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество, в последующем оформив его на близких родственников, и не указав в декларациях.