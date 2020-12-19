Смог в Бишкеке. Сыймыку Жапыкееву поручили проверить фильтры ТЭЦ

Государственная служба по борьбе с экономическим преступлениями (Финансовая полиция) займется проверкой фильтров Бишкекской ТЭЦ. Об этом и. о. премьер-министра Артем Новиков заявил во прямого эфира на Facebook.

"Проверкой ТЭЦ будет заниматься не Госэкотехинспекция, а Финпол. Откровенно скажу, у них больше возможностей для того, чтобы проверка была объективной. Также дано поручение по расчету перевода ТЭЦ на газовое отопление", - сказал Новиков.

И. о. премьера отметил, что вопрос смога его сильно беспокоит.

"К сожалению, так сложились обстоятельства, что много времени было упущено при решении этой проблемы", - подчеркнул он.

Накануне Новиков заявлял, что по некоторым данным, до 20 процентов вредных выбросов в столице приходится на ТЭЦ Бишкека. По его словам, в 2019 году штрафные санкции за несоответствие качества завозимого угля за весь осенне-зимний период составили 14 млн сомов, тогда как за неполные 3 месяца этого года – уже 68 млн сомов. "Все это сжигает столичная ТЭЦ", - добавил он.

Отметим, сервис IQAir раз за разом включает Бишкек в топ городов мира с самым грязным воздухом. В некоторые дни Бишкек лидирует в рейтинге загрязненности.

Источник: elgezit.kg