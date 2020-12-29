В Бишкеке выявлен склад, где готовили к продаже просроченные сладости. Фото

Финансовая полиция выявила в Бишкеке факт реализации просроченной кондитерской продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В преддверии Нового года, как известно в стране увеличивается спрос на кондитерские изделия ("сладкие подарки"), основными потребителями которых являются дети. Однако, некоторые недобросовестные предприниматели пытаются нажиться, подвергая риску детское здоровье, осуществляют реализацию просроченной и некачественной продукции для маленьких любителей сладкого.

Так, в рамках программы по обеспечению продовольственной безопасности и питания, по обращению граждан, ставших жертвами покупки некачественной и просроченной продукции, Финансовой полицией по г. Бишкек совместно с представителями СМИ проведены мероприятия.

"В ходе чего обнаружен склад по ул. Садыгалиева, арендуемый ОсОО "ТТТ Компани", из которого в крупных объемах осуществлялась реализация просроченной кондитерской продукции (конфеты, печенье и различные сладости). На этом же складе сотрудниками упомянутого ОсОО срок годности и даты выпуска сладостей подвергался изменению путем перебивки, стирания и т.д.", - отмечают в Финполиции.

Кроме того, обнаружены и изъяты аппараты для проставления даты выпуска, печати наклеек с переводом состава продукции на кыргызский язык и перебивки (изменения) даты выпуска на упаковках. Выявленный склад с просроченной продукцией опечатан.

По данному факту ведется следствие, ход которого взят на контроль председателем ГСБЭП С.А. Жапыкеевым.