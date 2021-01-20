ЖК отстранил от работы судью, задержанного за незаконное обогащение

Дамирбек Назаров избран судьей Верховного суда. Соответствующее постановление принято сегодня, 20 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Кандидатуру судьи Октябрьского района Бишкека Назарова Дамирбека Дуйшеевича, предложенного на должность судьи Верховного суда КР и.о. президента Талантом Мамытовым, представил Анарбек Калматов.

"За" Дамирбека Назарова проголосовали 92 депутата, из зарегистрированных 93-х. Новоизбранный судья принес присягу и выразил признательность депутатам за оказанное доверие.

Также представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов представил депутатам парламента решение Дисциплинарной комиссии Совета судей о привлечении к уголовной ответственности судьи Верховного суда КР Осмоналиева Камиля Турдубековича и освобождении его от занимаемой должности.

В свою очередь Жогорку Кенеш одобрил решение Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР о временном отстранении от работы Камиля Осмоналиева, принятое накануне.

Напомним, Камиль Осмоналиев был задержан ГКНБ по подозрению в незаконном обогащении.