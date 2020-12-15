Погода
$ 82.50 - 82.90
€ 101.12 - 102.62

Элитные дома и машины. Арестован судья Верховного суда

1126  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судья Верховного суда коллегии по гражданским и экономическим делам Камиль Осмоналиев задержан по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает антикоррупционная служба ГКНБ.

Материалы дела зарегистрированы по признакам преступления, предусмотренными статьей 323 уголовного кодекса КР "Незаконное обогащение".

"Установлено, что судья О.К.Т. преследуя личные корыстные цели и жажду наживы и будучи обязанным декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством КР, при этом не имея соответствующих источников дохода приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе, элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса. Кроме того, установлены регулярные поездки судьи О.К.Т. и его близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Ведомство отмечает, что судья зачастую оформлял договоры о купле-продаже недвижимости на подставных лиц, которые не имеют подтвержденных источников доходов.

"Также в рамках досудебного производства было установлено, что судья О.К.Т. Предоставил одной коммерческой организации незадекларированные денежные средства на сумму более 150 тыс. долларов США в целях осуществления совместной предпринимательской деятельности", - сообщает АКС ГКНБ.

Кроме того, судья О.К.Т. своим решением отменил Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева, тем самым нанес многомилионный ущерб государственным интересам. При этом, органы следствия установили, что за указанное решение судья получил часть имущества подлежащего национализации в качестве вознаграждения.

14 декабря 2020 года решением Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР представление Генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи О.К.Т. было удовлетворено.

15 декабря 2020 года Первомайским районным судом г.Бишкек судье О.К.Т. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395146
Теги:
Верховный суд, судья, незаконное обогащение, Арест, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  