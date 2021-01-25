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Завышение цен на авиабилеты в Россию. Финпол начал проверку

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- Екатерина Улитина
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Финансовая полиция начала проверку по фактам необоснованного завышения стоимости авиабилетов из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Финансовой полицией Кыргызской Республики проводятся проверочные мероприятия по факту необоснованного завышения стоимости на авиабилеты в Российскую Федерацию.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП произведен контрольный закуп в одной из авиакасс г. Бишкек авиабилета по направлению Бишкек-Москва на сумму 67 800 сомов, где установлен факт искусственного завышения стоимости перелета со стороны туроператора, который пользуясь сложившемся высоким спросом, спекулировал на стоимости авиабилетов", - говорится в сообщении ведомства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРРП, ведется досудебное производство. В настоящее время ведется работа по установлению аналогичных фактов по всей республике.

Напомним, на прошлой неделе проблему цен на авиабилеты подняли депутаты Жогорку Кенеша. Они заявили, что в Кыргызстане самые дорогие билеты по сравнению с другими странами СНГ. Стоимость перелета в одну сторону достигает 80 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/396526
Теги:
Россия, Финполиция, цены, ГСБЭП, Кыргызстан, самолеты
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