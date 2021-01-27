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Максат Мамытканов: Мы совершили "политическое чудо"

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- Екатерина Улитина
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И.о. вице-премьер-министра Кыргызской Республики Максат Мамытканов ознакомился с деятельностью Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция).

Он отметил необходимость применения нового подхода при выявлении, предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности.

"В обществе прочно укрепилось мнение о том, что служба финансовой полиции является одной из самых коррумпированных, а ее сотрудники часто пользуются своим служебным положением. Однако пришло время это мнение поменять в противоположенную сторону. Мы совершили "политическое чудо", когда провели самые честные выборы в истории страны, пришло время сделать "экономическое чудо". От каждого из вас зависит, как мы это сделаем. Надо работать с 100% отдачей, переходить на новый уровень. Все коррупционеры должны с вашей помощью стать персонами, которым никто не захочет пожимать руку. Только страна, где будет нулевая терпимость к проявлениям коррупции, будет расти и процветать", - подчеркнул он.

Максат Мамытканов поручил в 10-дневный срок представить предложения по улучшению работы по обеспечению экономической безопасности государства, законных прав и интересов общества, субъектов предпринимательской деятельности и граждан.

В завершение было отмечено, что при проведении коллегии по итогам 2020 года работе каждого сотрудника службы по борьбе с экономическими преступлениями будет дана персональная оценка и приняты меры в отношении недобросовестных сотрудников.

Максат Мамытканов подчеркнул, что правительство окажет максимальное содействии в решении поставленных задач.


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URL: https://www.vb.kg/396652
Теги:
коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан, экономика, Максат Мамытканов
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