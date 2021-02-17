Балбака Тулобаева уволили за лесть президенту?

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев был снят с должности градоначальника за лесть президенту. Об этом на своей странице в соцсети написал медиа-эксперт Адилет Калыгулов.

По его словам, Садыр Жапаров очень не любит льстецов.

"Я очень уважаю Балбак байке и очень надеюсь, что он не обидится на мои слова. Есть большая разница между популизмом и работой. Судя по всему, байке успевал заниматься и тем, и другим. Как я слышал, месяц назад Балбак байке позвонил по телефону Садыру Нургожоевичу. В разговоре в ходе обсуждения места вице-мэра наш Балбак байке периодически вставлял слова: "глубокоуважаемый Садыр Нургожоевич, думаю, наши мнения совпадают". В итоге Садыр байке, ненавидящий подхалимов, дал указание своим "советникам", чтобы держали Балбака подальше от него, отметив, что тот похоже мастер подхалимажа. Затем, оказывается, Балбак байке решил обойти Садыра Жапарова, начав стелиться уже перед Ташиевым. Это вызвало еще большее раздражение.

Мой пост не о популизме Балбака байке или раздражении Садыра Жапарова. Я просто имел в виду, что можешь стелиться, но не так явно. Власть и богатство не вечны. Сохраняй лицо", - написал Калыгулов.

В настоящий момент медиа-эксперт Адилет Калыгулов удалил свой пост про бывшего градоначальника Балбака Тулобаева, написав вместо этого, что его попросили удалить пост.

"Один уважаемый Байке попросил удалить пост. Лаадно, удалю", - написал он.