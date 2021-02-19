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На границе КР с РК скопилось около 100 большегрузов. Ответ Погранслужбы

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- Оксана Гут
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Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В ведомстве уверяют, что контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

"По информации казахстанской стороны, в связи с произошедшим сбоем в деятельности инспекционно – досмотрового комплекса в пункте пропуска "Карасу-автодорожный" (РК) замедлен пропуск грузовых автотранспортных средств через пункт пропуска. В связи с чем по состоянию на 15.00 часов на территории Кыргызстана в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 100 грузовых автомашин", - говорится в сообщении.

ПС ГКНБ КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

"Пограничники Кыргызстана досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к пересечению госграницы наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано", - информирует Государственная пограничная служба и просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.


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URL: https://www.vb.kg/397567
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан
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