На границе КР с РК скопилось около 100 большегрузов. Ответ Погранслужбы

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В ведомстве уверяют, что контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

"По информации казахстанской стороны, в связи с произошедшим сбоем в деятельности инспекционно – досмотрового комплекса в пункте пропуска "Карасу-автодорожный" (РК) замедлен пропуск грузовых автотранспортных средств через пункт пропуска. В связи с чем по состоянию на 15.00 часов на территории Кыргызстана в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 100 грузовых автомашин", - говорится в сообщении.

ПС ГКНБ КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

"Пограничники Кыргызстана досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к пересечению госграницы наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано", - информирует Государственная пограничная служба и просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам.