В России будут бороться с нелегальной миграцией в интернете

К борьбе с нелегальной миграцией, организуемой через интернет, призвал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. О необходимости этого он заявил, выступая на совещании, посвященном совершенствованию миграционной политики в России.

"В нашей стране, как и в других государствах, к сожалению, действуют преступные группировки, которые занимаются организацией нелегальной миграции. В период пандемии их деятельность, естественно, вся ушла в интернет, где они предлагают целый набор незаконных услуг, включая продажу подложных документов", - отметил Медведев.

По его словам, "очень часто это прямо торчит из интернета без всякого стеснения и прикрытия".

"Это даже не так называемый "темный интернет", а обычный, легальный интернет. Нужно подумать о том, чтобы обязать хостинговые компании осуществлять контроль за такой информацией и в случае необходимости, а такая необходимость, очевидно, есть, просто ограничивать доступ к ней", - считает замсекретаря СБ РФ. И полагает, что такие предложения могли бы проработать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура.

Говоря в целом о криминогенной обстановке в миграционной сфере стране, Медведев назвал ее стабильной: "Правоохранительные органы сдержали рост криминала среди иностранных граждан. В 2020 году число совершенных ими преступлений в абсолютном количестве….сократилось на 1,5 процента, при этом количество административных правонарушений также по отношению к 2019 году уменьшилось на 23 процента".

"Пандемия коронавирусной инфекции оказала очень существенное влияние на миграционную сферу: из-за сокращения занятости многие мигранты оказались в трудной жизненной ситуации, лишились жилья, стали более уязвимы перед различными заболеваниями", - констатировал заместитель секретаря СБ РФ.

По его словам, Россия "делает многое для повышения эффективности миграционной политики, в том числе в рамках действующей концепции на период 2019-2025 годов, реформируются миграционные режимы, улучшается качество обслуживание иностранных граждан, принимаются меры по защите их прав во время пандемии".

"Однако, несмотря на достигнутые результаты, проблемы все равно остаются", - признал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев также призвал обратить самое пристальное внимание на этнические анклавы. Данная проблема, сказал он, возникла не сегодня. Чаще всего это застройки вокруг крупных оптово-розничных рынков, торговых центров - мест скопления людей.

"Подобные анклавы, к сожалению, усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации. Понятно, что разбираться с этим должны не только и даже не столько правоохранительные органы, сколько здесь просто необходимо предпринимать меры другого порядка. Но, в любом случае, правоохранительные органы совместно с руководством регионов нашей страны должны обратить на эту проблему самое пристальное внимание. Это сильно беспокоит наших граждан", - заявил зампредседателя Совбеза РФ.