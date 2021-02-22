Погода
$ 84.46 - 84.68
€ 101.95 - 102.77

В Караколе изъяли крупную партию контрафактной водки

302  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Каракол Иссык-Кульской области сотрудники Финполиции совместно с сотрудниками налоговой службы изъяли крупную партию алкогольных напитков с подложными акцизами. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Сотрудники Финансовой полиции по Тюпскому, Джеты-Огузскому, Ак-Суйскому районам и городу Каракол Иссык-Кульской области совместно с УГНС по г.Каракол во исполнение закона КР "О защите прав предпринимателей", выявлен факт незаконной поставки и

реализации контрафактной алкогольной продукции под одной из известных марок на территории г. Каракол.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере незаконного оборота подакцизной группы товаров при непосредственной реализации, а именно поставки в один из магазинов г. Каракол алкогольной продукции под наименованием "с Серебром" около 400 бутылок с подложными акцизными марками, задержан гражданин "А.С.".

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Осуществляется досудебное производство.

Финансовая полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать в Службу об известных фактах незаконного предпринимательства, о нарушениях прав покупателей и бизнесменах, о фактах давления на бизнес и создания административных барьеров. Прямой номер Финпола 1955.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397613
Теги:
алкоголь, Каракол, Финполиция, ГСБЭП
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  