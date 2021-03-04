"А если бы РФ отказала оказывать финпомощь, чтобы вы делали, чиновники?"

Не понимаю чиновников, которые в самый разгар экономического кризиса при пустом госбюджете сначала бегают и ползают на животе перед кредиторами выпрашивая деньги у всех подряд, якобы для выплат пенсий, пособий и зарплат бюджетникам, муниципальным служащим и т.д, а после абсолютно бездарно тратят эту финансовую помощь на всякую ерунду. Заказывают всякие награды, закупают подарки и т.д. Вы о чём думаете управленцы?! О каком развитии в стране вы нам рассказываете, когда ума у вас хватает только бегать с протянутой рукой?! А если бы Россия отказала оказывать финансовую помощь, тогда чтобы вы делали, чиновники? Таким вопросом задался активист и глава ОФ "Люди мира" Алишер Ташматов.

По его словам, до сих пор никакого производства не запустили, никакого прогресса нет.

- Мне лично ни один чиновник, так и не смог ответить, где хоть какое-то произошло развитие?! Я считаю, что Садыру Жапарову пора менять всех чиновников из своего окружения на новых. Ни одного не оставлять. Иначе они так и будут только просиживать штаны и делать вид, что работают. Они просто тянут время! Сплошная пустота, бездарная и не эффективная работа всего правительства КР. А потом и этот кабмин уйдут... И вновь придут другие, и опять будут обещать развитие... Вот так пройдёт ещё лет десять, пока уже эти не уйдут, а вместо них придут их детки, внуки и т.д., которые продолжат начатое их предками личное обогащение... Хотя... они уже приходят к власти и управлению. Если у Президента нет подходящей команды и кандидатур, я готов её сформировать в самые кратчайшие сроки из настоящих профессионалов! - подчеркнул Алишер Ташматов.

Он отметил, что пока готовился к предстоящим выборам, успел познакомиться с самыми разными специалистами, которые действительно понимают, что и как нужно делать.

- И они уж точно не боятся что-то делать, в отличие от тех чиновников популистов, которые могут только болтать, а на деле - полный ноль! - добавил Алишер Ташматов.