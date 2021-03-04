Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 101.90 - 102.90

"А если бы РФ отказала оказывать финпомощь, чтобы вы делали, чиновники?"

1460  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Не понимаю чиновников, которые в самый разгар экономического кризиса при пустом госбюджете сначала бегают и ползают на животе перед кредиторами выпрашивая деньги у всех подряд, якобы для выплат пенсий, пособий и зарплат бюджетникам, муниципальным служащим и т.д, а после абсолютно бездарно тратят эту финансовую помощь на всякую ерунду. Заказывают всякие награды, закупают подарки и т.д. Вы о чём думаете управленцы?! О каком развитии в стране вы нам рассказываете, когда ума у вас хватает только бегать с протянутой рукой?! А если бы Россия отказала оказывать финансовую помощь, тогда чтобы вы делали, чиновники? Таким вопросом задался активист и глава ОФ "Люди мира" Алишер Ташматов.

По его словам, до сих пор никакого производства не запустили, никакого прогресса нет.

- Мне лично ни один чиновник, так и не смог ответить, где хоть какое-то произошло развитие?! Я считаю, что Садыру Жапарову пора менять всех чиновников из своего окружения на новых. Ни одного не оставлять. Иначе они так и будут только просиживать штаны и делать вид, что работают. Они просто тянут время! Сплошная пустота, бездарная и не эффективная работа всего правительства КР. А потом и этот кабмин уйдут... И вновь придут другие, и опять будут обещать развитие... Вот так пройдёт ещё лет десять, пока уже эти не уйдут, а вместо них придут их детки, внуки и т.д., которые продолжат начатое их предками личное обогащение... Хотя... они уже приходят к власти и управлению. Если у Президента нет подходящей команды и кандидатур, я готов её сформировать в самые кратчайшие сроки из настоящих профессионалов! - подчеркнул Алишер Ташматов.

Он отметил, что пока готовился к предстоящим выборам, успел познакомиться с самыми разными специалистами, которые действительно понимают, что и как нужно делать.

- И они уж точно не боятся что-то делать, в отличие от тех чиновников популистов, которые могут только болтать, а на деле - полный ноль! - добавил Алишер Ташматов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398030
Теги:
Казахстан, Россия, Кыргызстан, деньги, Помощь, власть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  