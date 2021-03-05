Ликвидирована Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол)

В Кыргызстане ликвидирована Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями. Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

В сообщении аппарата правительства говорится, что Служба ненадлежащим образом исполняла свои функции.

"Согласно официальным данным, уровень теневой экономики составляет 130 млрд сомов или 23,6 % к ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43 % к ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций. Кроме этого, со стороны независимых экспертов и представителей бизнес сообщества звучат нарекания по поводу деятельности Государственной службы й по борьбе с экономическими преступлениями в части коррумпированности указанного органа, а также его незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении аппарата правительства.

Отмечается, что служба, кроме борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями должна прогнозировать, предупреждать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности.

"Однако, объективно ГСБЭП на сегодняшний день выполняет только карательные функции, не принимая меры по реализации вышеуказанных задач", - заключили в правительстве.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями была создана в 2005 году.