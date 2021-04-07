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В Бишкеке родилась тройня. Малышей выхаживали почти месяц

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- Оксана Гут
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В Бишкеке родилась тройня. Почти после месяца выхаживания малышей готовят к выписке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Тройня - три мальчика родились 11 марта в Городском перинатальном центре г. Бишкек. Первый малыш весом 1,360 кг, вес второго малыша – 1,280 кг, а третий родился весом 1 кг.

27-летняя мама родила мальчиков естественным путем.

Почти месяц тройняшки находились в ГПЦ, где проходили второй этап выхаживания, получали симптоматическое лечение. На сегодня состояние детей удовлетворительное, 9 апреля малышей готовят к выписке.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/399310
Теги:
дети, новорожденный, Бишкек, Кыргызстан, больница, Минздрав
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