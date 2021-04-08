Садыр Жапаров: Будет создан эффективный механизм работы с инвесторами

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 апреля, встретился с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной Азии Кассандрой Колберт. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата главы КР.

Обсуждены перспективы сотрудничества страны с Международной финансовой корпорацией по реализации значимых для страны проектов.

Как отметил глава государства, в ближайшее время будет создан эффективный механизм работы с международными партнерами и инвесторами, потому, как сейчас, важно придать стимул развитию частного сектора и обеспечить поддержку предпринимателям.

По словам Садыра Жапарова, в целях улучшения работы с инвесторами, а также предоставления необходимых гарантий их деятельности, будет повышен статус и расширены полномочия Агентства по продвижению и защите инвестиций.

Также в этих целях планируется принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также реализация других необходимых мер, что в итоге позволит создать свободные и открытые условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, глава государства рассказал о ведущейся подготовке Стратегии развития страны, в рамках которой будут определены приоритеты развития на среднесрочный период и особое внимание будет направлено на восстановление экономики в посткризисный период.

В Стратегию также включат задачи и меры по формированию благоприятного инвестиционного климата, реализации проектов по развитию финансового сектора и цифровизации. Одними из приоритетных отраслей экономики определены развитие гидроэнергетики, транспортно-логистического сектора, агропромышленного комплекса, горной добычи, туризма, системы здравоохранения и образования.

Учитывая большой опыт IFC в поддержке инвестиционных проектов, оказания содействия в развитии частного сектора и финансового рынка, Президент выразил высокую заинтересованность в углублении сотрудничества, предложив рассмотреть возможность поддержки в создании новых инструментов для льготного финансирования частного сектора и жилищного строительства доступного социального жилья.

Также Садыр Жапаров отметил важность усиления совместной работы по реализации проектов в сфере цифровизации, возобновляемых источников энергии, подчеркнув готовность работать над проектами по строительству солнечных и гидроэлектростанций.

Вместе с этим он сказал о важности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по модернизации и развитию аэропортов.

Глава Регионального представительства IFC Кассандра Колберт подчеркнула, что приоритеты, озвученные кыргызской стороной, полностью совпадают с приоритетами Организации на ближайшую перспективу.

Она отметила большой потенциал страны в привлечении новых инвестиций в перечисленные проекты, а также учитывая хорошее географическое расположение, остановилась на возможности создания регионального транзитного авиа-хаба в Кыргызстане, что благотворно повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

"Мы готовы к совместной работе для скорейшего восстановления экономики Кыргызстана от последствий пандемии коронавируса и повышения благосостояния граждан", - сказала Кассандра Колберт.

Глава Регионального представительства IFC выразила полную поддержку усилиям кыргызской стороны в реализации озвученных проектов и отметила готовность к продолжению совместного плодотворного сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров еще раз отметил важность поддержки партнеров по развитию в реализации приоритетных целей и задач, выразив надежду на дальнейшее взаимодействие по развитию частного сектора, финансового рынка и ГЧП.

Справочно: Международная финансовая корпорация (IFC), являясь членом Группы Всемирного банка, способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги по снижению рисков для компаний и правительству.

Кыргызская Республика вступила в IFC в 1992 г. и владеет 0,07% уставного капитала.

С момента вступления, IFC предоставила инвестиции в размере 130,0 млн долл. США в различные проекты в банковском, микрофинансовом, горнорудном, сельскохозяйственном, целлюлозно-бумажном секторах, а также в фонд прямых инвестиций.

Примером реализованных проектов за последние несколько лет является Гемодиализный центр (IFC помогло правительству реализовать первый ГЧП в секторе здравоохранения), а также инвестиции в размере 8 миллионов долларов в первый фонд прямых инвестиции "Highland Capital".

IFC также является соучредителем Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (KICB), владея 8% акций.

Недавно IFC инвестировала впервые в цифровую инфраструктуру страны, предоставив "ElCat LLC" - крупнейшему в стране частному оптовому оператору широкополосной связи - кредит в размере 3 млн долл. США с целью увеличения охвата оптоволоконными линиями.

Также Кыргызскому инвестиционно-кредитному банку (KICB) был предоставлен заем в размере 6 миллионов долларов США в местной валюте для финансирования доступного жилья для малообеспеченных слоев населения и финансирования женщин предпринимателей в Кыргызской Республике.