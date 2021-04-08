Погода
$ 84.80 - 84.91
€ 99.35 - 100.30

Садыр Жапаров: Будет создан эффективный механизм работы с инвесторами

177  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 апреля, встретился с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной Азии Кассандрой Колберт. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата главы КР.

Обсуждены перспективы сотрудничества страны с Международной финансовой корпорацией по реализации значимых для страны проектов.

Как отметил глава государства, в ближайшее время будет создан эффективный механизм работы с международными партнерами и инвесторами, потому, как сейчас, важно придать стимул развитию частного сектора и обеспечить поддержку предпринимателям.

По словам Садыра Жапарова, в целях улучшения работы с инвесторами, а также предоставления необходимых гарантий их деятельности, будет повышен статус и расширены полномочия Агентства по продвижению и защите инвестиций.

Также в этих целях планируется принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также реализация других необходимых мер, что в итоге позволит создать свободные и открытые условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, глава государства рассказал о ведущейся подготовке Стратегии развития страны, в рамках которой будут определены приоритеты развития на среднесрочный период и особое внимание будет направлено на восстановление экономики в посткризисный период.

В Стратегию также включат задачи и меры по формированию благоприятного инвестиционного климата, реализации проектов по развитию финансового сектора и цифровизации. Одними из приоритетных отраслей экономики определены развитие гидроэнергетики, транспортно-логистического сектора, агропромышленного комплекса, горной добычи, туризма, системы здравоохранения и образования.

Учитывая большой опыт IFC в поддержке инвестиционных проектов, оказания содействия в развитии частного сектора и финансового рынка, Президент выразил высокую заинтересованность в углублении сотрудничества, предложив рассмотреть возможность поддержки в создании новых инструментов для льготного финансирования частного сектора и жилищного строительства доступного социального жилья.

Также Садыр Жапаров отметил важность усиления совместной работы по реализации проектов в сфере цифровизации, возобновляемых источников энергии, подчеркнув готовность работать над проектами по строительству солнечных и гидроэлектростанций.

Вместе с этим он сказал о важности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по модернизации и развитию аэропортов.

Глава Регионального представительства IFC Кассандра Колберт подчеркнула, что приоритеты, озвученные кыргызской стороной, полностью совпадают с приоритетами Организации на ближайшую перспективу.

Она отметила большой потенциал страны в привлечении новых инвестиций в перечисленные проекты, а также учитывая хорошее географическое расположение, остановилась на возможности создания регионального транзитного авиа-хаба в Кыргызстане, что благотворно повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

"Мы готовы к совместной работе для скорейшего восстановления экономики Кыргызстана от последствий пандемии коронавируса и повышения благосостояния граждан", - сказала Кассандра Колберт.

Глава Регионального представительства IFC выразила полную поддержку усилиям кыргызской стороны в реализации озвученных проектов и отметила готовность к продолжению совместного плодотворного сотрудничества.

Президент Садыр Жапаров еще раз отметил важность поддержки партнеров по развитию в реализации приоритетных целей и задач, выразив надежду на дальнейшее взаимодействие по развитию частного сектора, финансового рынка и ГЧП.

Справочно: Международная финансовая корпорация (IFC), являясь членом Группы Всемирного банка, способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги по снижению рисков для компаний и правительству.

Кыргызская Республика вступила в IFC в 1992 г. и владеет 0,07% уставного капитала.

С момента вступления, IFC предоставила инвестиции в размере 130,0 млн долл. США в различные проекты в банковском, микрофинансовом, горнорудном, сельскохозяйственном, целлюлозно-бумажном секторах, а также в фонд прямых инвестиций.

Примером реализованных проектов за последние несколько лет является Гемодиализный центр (IFC помогло правительству реализовать первый ГЧП в секторе здравоохранения), а также инвестиции в размере 8 миллионов долларов в первый фонд прямых инвестиции "Highland Capital".

IFC также является соучредителем Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (KICB), владея 8% акций.

Недавно IFC инвестировала впервые в цифровую инфраструктуру страны, предоставив "ElCat LLC" - крупнейшему в стране частному оптовому оператору широкополосной связи - кредит в размере 3 млн долл. США с целью увеличения охвата оптоволоконными линиями.

Также Кыргызскому инвестиционно-кредитному банку (KICB) был предоставлен заем в размере 6 миллионов долларов США в местной валюте для финансирования доступного жилья для малообеспеченных слоев населения и финансирования женщин предпринимателей в Кыргызской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399386
Теги:
инвестиции, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  