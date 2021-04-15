Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана

Постепенный вывод войск из Афганистана начнется 1 мая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц.

"Мы все вместе сумели сделать так, что Афганистан более не является прибежищем для террористов, организующих теракты против наших стран. Мы сумели помочь созданию сил безопасности Афганистана, которых не существовало. Мы начинаем вывод сил операции "Решительная поддержка" к 1 мая. Вывод пройдет скоординированно и организованно. Все силы покинут Афганистан в течение нескольких месяцев".

Он подчеркнул, что НАТО продолжит помогать афганскому народу, но "афганцы должны сами построить мир в своей стране".

Президент США Джо Байден объявил, что пришло время "завершить самую долгую войну" в американской истории. Он уточнил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов 2001 года.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска выполнили свою задачу в Афганистане, не только значительно преуменьшив террористическую угрозу, но и сделав возможным прогресс в экономической и политической сферах в стране.

Операция в Афганистане

США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на террористические атаки 11 сентября.

В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране.

Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч военных из стран НАТО и их партнеров, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основная задача - обучение и подготовка афганских сил безопасности.

Источник: РИА новости