Президент Туркменистана официально возглавил законодательную власть страны

Президент Туркменистана официально возглавил исполнительную власть страны. Утверждение кандидатуры главы государства председателем главного законодательного органа страны Халк Маслахаты состоялось 14 апреля в Ашхабаде.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов лично объявил о своем назначении на пост главы Халк Маслахаты на первом заседании нового органа. Таким образом, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов являясь главой исполнительной власти одновременно возглавил законодательную власть страны.

На заседание Халк Маслахаты, которое транслировалось по государственному телевидению, был также утвержден список парламентариев, избранных путем непрямого голосования 28 марта, а также назначенных лично президентом.

Все решения, озвученные на заседании законодательного органа были приняты единогласно, голосованием путем поднятия мандатов участниками, в том числе самими президентом Бердымухамедовым, председательствовавшим на собрании еще до официального избрания главой Халк Маслахаты.

Халк Маслахаты, который является верхней палатой туркменского парламента состоит из 56 депутатов, 8 из которых назначены лично президентом, который является избранным членом Халк Маслахаты. Изначально в списках кандидатов Бердымухамедов не значился и его избрание стало неожиданностью.

Измененная в прошлом году конституция Туркменистана, как и предыдущая версия, запрещает исполнение одним и тем же лицом должности президента и парламентского мандата.

63-летний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, одновременно возглавляет и правительство страны.

Бердымухамедов руководящий Туркменистаном с 2006 года после смерти своего предшественника Сапармурада Ниязова, заявляет, что создание двухпалатного парламента направлено на "дальнейшую демократизацию страны".

Эксперты рассматривают изменения внесенные в конституцию Туркменистана с целью создания Халк Маслахаты в качестве манёвра для передачи власти сыну президента Сердару Бердымухамедову.

В феврале для 39-летнего Сердара Бердымухамедова была создана дополнительная должность вице-премьера, он получил место в Совете безопасности, а также пост председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана, в апреле к его должностям добавилась часть полномочий главы МИД. Также Сердар Бердымухамедов остается неизменным руководителем ассоциации "Туркменского алабая".

Источник: rus.azathabar.com