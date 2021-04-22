Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Кадыр Маликов: Азартные игры - запретны и относятся к деяниям сатаны!

390  1
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этот Священный месяц Рамадан во время поста, наш парламент проголосовал за принятие законопроекта разрешающего игорные заведения в КР. Ранее, в 2015 году, игорный бизнес указом президента был запрещен! Игорные заведения являются запретными (харам) и тяжким грехом. Все мусульмане это знают. И меня очень расстроила эта новость, как будто получается спланировали "подарок" как раз в Орозо. Об этом на своей странице в соцсетях написал заместитель председателя Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.

Заместитель председателя ДУМК Кадыр Маликов продолжил:

"Интересно, вроде многие там читают намаз, держат орозо, ходят по пятницам на жума в мечеть в здании Парламента, при этом инициаторы идеи экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков, обосновывают это тем, что игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев.

То есть по этой логике - несправедливость, зульм, воровство, предоставление развращенний и т.д. в отношении не граждан КР, этически как бы оправдывается и не является запретным? Ведь главное прибыль для государства, деньги в бюджет, а то каким это путем не имеет значения! При этом каждый старается показать набожность словами "Кудай буюрса, Кудай берсин...." и т.д.

Хочу напомнить всем, что в Исламе есть такие понятия как халал и харам, баракат и благословение Аллаха. Если деньги, хоть миллиарды получены путем харама, то в них нет блага, нет бараката! Как говорится: "Easy come, easy go". И только записывается грех на грех.

Азартные игры - запретны и относятся к деяниям сатаны!

В Коране говорится: "О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете". (Сура "Трапеза", 5:90)

"Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех". (Сура: "Корова", 2:188)

"О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам". (Сура "Женщины", 4:29)

От вреда азартных игр и социальной катастрофы важно защищать свои семьи и окружающих.

В Священном Коране сказано:

"О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено. (Сура "Запрещение", 66:6)

Есть множество хадисов, в которых наш Пророк (мир ему) запрещал азартные игры: "Тот, кто играет в нарды (на деньги), тот непокорен Аллаху и Его Посланнику (мир ему)". (Абу Дауд, "Адаб", 56; Ибн Маджа, "Адаб", 43; Малик, "Муватта'", 6; Ахмед б. Ханбал, "Муснад", IV, 394, 397, 400)".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399946
Теги:
законопроект, казино, мечеть, религия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кадыр Маликов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Daniyar
22.04.2021, 11:59

У этих депутатов нет такого понятия и образования, поэтому если Вы на неделю раньше написали бы, возможно они не стали бы голосовать "ЗА"

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  