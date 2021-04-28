В Петербург из Кыргызстана доставили более 700 попугаев

В Санкт-Петербург из Кыргызстана самолетом был доставлен не совсем обычный груз. Ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта "Пулково" пришлось пройти 730 попугаям различных пород.

Контроль провели инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). В ведомстве сообщили, что отправителем груза выступил гражданин Кыргызстана, а получателем - частное лицо из северной столицы России.

При отправке груза были соблюдены все необходимые требования. Поэтому все птицы, среди которых кореллы, волнистые и ожереловые попугаи, успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию.

Корелла – это известная австралийская птица, представляющая не менее известное семейство "какаду", единственная своего рода в данном семействе. Волнистые попугаи – из породы говорящих попугаев, разговаривают уже после 3-5 месяцев регулярных тренировок. Ожереловые попугаи – средние по размеру птицы, которые в неволе могут прожить от 20 до 30 лет.